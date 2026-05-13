翁明賢：美支持和平對話　壓縮“台獨”空間

台灣前“國安會”諮詢委員、淡江大學戰略研究所榮譽教授翁明賢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月14日電（記者 莊亦軒）美國總統特朗普13至15日訪華，台灣前“國安會”諮詢委員翁明賢接受中評社採訪表示，美方以“支持兩岸和平對話”取代“呼籲以和平手段解決兩岸分歧”，相較“反對台獨”更有可能出現，也更符合美國政策論述。若美國提出“反對台獨”將使其過往主張的“台灣主權未定論”釘上“棺材上的最後一顆釘子”。



翁明賢為德國科隆大學政治學博士，曾於2006年至2008年陳水扁政府任內出任“國安會”諮詢委員，現為淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授。



翁明賢提到，日前大陸開放上海、福建居民赴台自由行，可被解讀為符合美方鼓勵敦促以和平互動為主的政策方向。



翁明賢表示，和平對話的下一步，可能是維持現狀，也可能是和平統一，因為若追求“獨立”，就不會有和平對話。維持現狀未來走向哪裡，仍是未定。但中國的想法很清楚，只要搞定美國，就能進一步處理台灣，並把台灣地方化、去主權化，北京認為時間站在自己這邊。



翁明賢表示，在台灣民意中有相當支持度的“一中各表”或“各表一中”，其實都在強調台灣有“主權表述”空間，台灣強調各表、大陸強調一中。



翁明賢分析，若中國能讓美國接受“反對台獨”，從擴大解讀“反對台獨”的定義看來，可能不只否定“建立台灣共和國”，也會延伸否定“中華民國在台灣”、“中華民國是台灣”、“中華民國台灣”等等的各種“主權”存在形式，如此一來，美方過往主張的“台灣主權未定論”也將不復存在。

