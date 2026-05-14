藍提魏平政戰彰化遭反彈　名嘴喊恭喜民進黨

國民黨徵召魏平政參選彰化縣長，羅旺哲說，恭喜民進黨。（照片：羅旺哲臉書） 中評社台北5月14日電／中國國民黨13日徵召律師、前考紀會主委魏平政參選彰化縣長。對此，資深媒體人羅旺哲13日在臉書發文表示，藍營的一顆炸彈已引爆，在他看來，藍營要守住彰化縣這席，就是“恭喜民進黨”5個字。



國民黨最終選擇提名魏平政的主要理由，傳出是謝家的家族因素，這讓“立委”謝衣鳯相當不滿，認為黨中央沒把自己當獨立個體，這麼喜歡問家人的意見，直批“以後有意要參選公職的參選人，是不是還要先得到家長同意書？”



羅旺哲表示，就在藍、綠熱烈歡迎民進黨台北市長參選人沈伯洋之際，藍營另一顆炸彈同時引爆。他指出，國民黨在彰化縣這一局，是今年國民黨在22縣市中最莫名其妙的一局。畢竟過去連黨主席鄭麗文都曾說，謝衣鳯民調最高，結果最後提名捨民調、改徵召，直接空降人選，難怪支持者“黑人問號”。



羅旺哲說，彰化縣長提名花了這麼多時間，顯然黨中央完全沒有喬好，現在支持者罵聲不斷，爭議浮上檯面，魏平政或許很優秀、有優點，但黨中央這種粗暴的提名方式，等於陷其不義，更讓黨中央的威信必定再受到質疑。他感嘆，在地“立委”不挺，被提名人選知名度低，藍營要守住彰化縣這席，自己怎麼看，就是“恭喜民進黨”5個字。