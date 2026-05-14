夏立言：九二共識是兩岸對話基礎卻遭汙名化

國民黨前副主席夏立言。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／中國國民黨前副主席、前陸委會主委夏立言13日出席政治大學講座時表示，九二共識在台灣遇到困難，除長期遭政治污名化外，也與教科書、教育內容、媒體環境與世代認同變遷有關。他強調，兩岸真正要面對的是雙方是否仍能找到一個可以坐下來談的政治基礎，“重點還是兩岸要好好談”。



政大外交系和對外關係協會舉辦“第四屆歐鴻鍊講座”，邀請陸委會前主委、國民黨前副主席夏立言演講歐鴻鍊與活路外交。



夏立言表示，討論台灣外交，不能脫離兩岸關係與國際現實。他指出，賴清德出訪史瓦帝尼所遭遇的壓力，正好提供外界重新思考的切入點：答案與兩岸互信瓦解有直接關聯。



夏立言指出，歐鴻鍊在2008年接任馬英九政府的首任“外交部長”時，面對的是一個已經相當疲憊的外交體系。過去台灣與對岸在國際社會中長期互相競爭、互挖邦交，投入大量公帑與外交資源，但結果並未讓台灣國際空間變寬，反而讓外交工作更加困難。在這種背景下，歐鴻鍊提出的“活路外交”，是一種務實判斷，若兩岸能建立基本默契，停止惡性金錢外交競爭，台灣就能把有限資源投入更有實質意義的外交工作。



夏立言強調，九二共識之所以在今天的台灣社會變得敏感，並非完全因為它原本內容，而是多年來在政治攻防、教育變遷與媒體操作中，被不斷重新詮釋、貼上標籤。他提到，在教綱被修改、社會敘事改變、媒體長期操作之下，許多年輕世代已經很難理解過去兩岸互動與九二共識形成的歷史脈絡。

