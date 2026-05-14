特朗普喊偉大中國　羅友志：別讓這群人看到

特朗普訪華行提到“偉大的中國”，羅友志說，不能讓這一群人看到。（照片：羅友志臉書） 中評社台北5月14日電／美國總統特朗普13日展開訪華行，其專機空軍一號於13日晚間抵達北京首都國際機場。而在抵達前，特朗普在truth social發文表示，“與眾多的傑出商人一同前往偉大的中國（Great Country of China），是我榮幸。”對此，資深媒體人羅友志昨日在臉書發文調侃，台灣有一群人把美國當作唯一的朋友，自己實在不忍心讓這些人看到特朗普這席話。



特朗普總統專機空軍一號於北京時間13日晚間7時50分抵達北京，晚間8時09分特朗普在機門露面，隨行企業家馬斯克、黃仁勳等人跟隨其後下機。特朗普8時12分左右搭乘預先部署在停機坪的美國總統專車“野獸”，其他官員與企業家則搭其他車輛離開機場。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。



羅友志表示，台灣有一群人把美國當作唯一的朋友，而且是“麻吉”那種，只要有人轉貼美國金融危機、紐約有垃圾，就會跳出來大罵“你們大陸最好”。這群人群性非常一致，信仰美國一定會來救台灣、美國是好人，是挺台先鋒，跟大陸勢不兩立，所以美國叫台灣買軍購“一定有他的道理”。



羅友志說，對於特朗普訪問大陸，這些人會有一堆井蛙式的解讀邏輯，因為太難揣摩，“恕我駑鈍，無法參悟”。他揶揄，特朗普在空軍一號上透過truth social發文、大讚“偉大的中國（Great Country of China）”，自己實在不忍心讓這些人看到，“按照往例，只要說‘中國好’的，一律出征、不准用健保，留言附上特朗普社群，勸他一下，別讓‘這一群人’太難受”。