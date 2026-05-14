綠推沈伯洋參選　董智森：蔣萬安對手是CIA

民進黨13日正式徵召綠委沈伯洋（左）參選台北市長。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／民進黨中執會13日正式提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，沈伯洋過去爭議言行將再受檢視。媒體人董智森表示，綠營推沈參選就像老鼠給貓掛鈴鐺，實在找不到人。但中國國民黨籍台北市長蔣萬安碰到的對手其實是美國勢力（美國在台協會AIT、美國中央情報局CIA）。



董智森13日在《新聞大白話》節目提到，按照賴清德對沈伯洋的推崇，沈簡直是學霸級的？“他應該拿1.5個博士啊！不得了”。其實最學霸的是國民黨籍的馬英九，他畢業於建國中學、台大法律系、紐約大學碩士、哈佛大學法學博士，有誰比得了？



董智森研判，沈伯洋現在對民進黨是沒有辦法中的辦法，只好找這樣的人。就像一群老鼠在討論：“那隻貓每天來吃掉我們，很麻煩”！大家開會討論怎麼辦？後來想出一個辦法，要派一隻老鼠到貓身上掛鈴鐺！



董智森指出，第一隻老鼠說：“王世堅，你去吧”！民進黨“立委”王世堅說：“不要！不要！不要！”。再找“行政院副院長”鄭麗君，鄭麗君也說不行。後來民進黨秘書長徐國勇、“行政院長”卓榮泰都被點名，但這些人選統統都不願。最後點到綠委沈伯洋，沈伯洋就說：“好吧，那我就去”！所有老鼠都很高興：有人去貓身上掛鈴鐺了！就這麼一回事。



董智森說，民進黨終於找到人，所以每個人都額手稱慶，管他沈伯洋會不會選贏。



董智森強調，台北市長蔣萬安現在碰到的對手，不是台北市民的選擇，他的對手是AIT、是CIA！“你推崇的什麼民主研究室？那都是拿美國人的錢！”沈伯洋最常扣別人紅帽，結果自家賺紅錢，又拿美國人的錢，左右逢源。民進黨在習特會登場的13日推出沈伯洋，“真的很有意義”。