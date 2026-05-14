沈伯洋最有戰力？方恩格：超越蘇貞昌才算

針對民進黨徵召沈伯洋參選台北市長，律師方恩格在臉書發文表示看法。（照：方恩格臉書） 中評社台北5月14日電／民進黨13日召開中執會通過徵召“立委”沈伯洋參選台北市長。媒體人詹凌瑀指出，沈伯洋外形乾淨清爽，論述能力清晰，是民進黨這20年來在台北推出最有戰力的候選人！美籍政治評論員、律師方恩格則認為，沈伯洋得票率要超過2010年蘇貞昌的43.81%，才能算20年來最有戰力。



媒體人詹凌瑀在臉書表示，沈伯洋是台北土生土長，復興、建中、台大、賓大，最後拿到加洲大學博士，是真材實料的學霸精英，也是學者“立委”。外形乾淨清爽，論述能力清晰，長期鑽研大陸對台的資訊戰、認知戰，反共愛台形象鮮明，愛台灣的心不容懷疑。



詹凌瑀大讚沈伯洋有聰明、有溫暖、謙遜有禮，這樣的沈伯洋，是民進黨這20年來在台北推出最有戰力的候選人，即使是場硬仗，但不怯戰就先贏了氣勢，加油！



對此，方恩格在臉書發文，列舉陳水扁選台北市長以來民進黨候選人得票率，1998年陳水扁45.91%，2002年李應元35.89%，2006年謝長廷40.89%，2010年蘇貞昌43.81%，2014年民進黨未推候選人轉支持柯文哲，2018年姚文智17.3%，2022年陳時中31.93%。



方恩格直言，沈伯洋得票率要超過2010年蘇貞昌的43.81%，才能算民進黨這20年來在台北推出最有戰力的候選人。



前“立委”郭正亮昨天在評論節目《綠也掀桌》中也表示，蘇巧慧有沒有想到2010年是她父親蘇貞昌？蘇貞昌選過台北市長，沈伯洋比蘇貞昌優秀，蘇巧慧要趕快請沈伯洋助選！



郭正亮並指出，蘇貞昌是他見過少數很會選舉的人，只選8個月，什麼活動都有，還有主題曲，對上郝龍斌還可以拿到62萬票，不容易。沈伯洋目前指標是李應元。陳時中那次不準，要一對一的李應元比較準，因此最低防線得票率要達到李應元的35%，這時議員會掉3到5席。