聶永真嗆合法的飯　小草女神問是前金後謝？

民眾黨台中市議員參選人劉芩妤。（照片：劉芩妤臉書） 中評社台北5月14日電／設計師聶永真因台“監察院”、“經濟部”、台灣中油、台電等改LOGO案得標引發議論，聶永真12日喊出“合法的飯真香”，再掀爭議。有“小草女神”外號的台灣民眾黨台中市議員參選人劉芩妤13日在政論節目質疑，聶永真曾支持大罷免，後來拿這些標案，算不算前金後謝？年輕人相對剝奪感很重。



劉芩妤13日在政論節目《鄉民“監察院”》表示，“這件事情的發生，真的就是在強化我們這些年輕人的相對剝奪感！”聶永真的設計能力是一回事，但聶永真就是一個民進黨用著“國家”預算來“養著自己的側翼”的一個案例，而且是一個最佳典範。



劉芩妤提到，我們在談家具行、茶葉店得標軍火，超思雞蛋這些案子時，可能會覺得離我們的生活太遙遠？但是我們知道聶永真是誰，每天看著聶永真在網路社群發文。聶永真在大罷免時還特別寫了一篇文情並茂的貼文，寫說“我是一個設計師，但是我要為了這個小小多山的國家而站出來”等等，挺大罷免，在這樣的情況下，又能拿到“經濟部”、台灣中油、台電改LOGO的標案？



劉芩妤強調，尤其台電虧損了3、4千億，聶永真還接了490萬“監察院”改LOGO等這些標案，“你做這些事情（挺大罷免），然後你拿到這些錢，這算不算‘前金後謝’？如果大家要來討論這件事的話，這算不算‘綁票’呢？這算不算拿民眾的納稅錢，在養你們綠營側翼呢？”就像閩南狼、九把刀、楊舒雅，說“合法的飯不香嗎”這些人，他們都是在做這樣的事！



劉芩妤說，當大罷免青鳥飛出來，他們就是率領這些青鳥的KOL（意見領袖）、網路上可以掌握輿論權的人。她身邊看這些事情的年輕人，看到的第一刻，他是笑出來的，哇，還能這樣搞喔？錢還能這樣賺喔？這些事情是大家想像不到的。在年輕社群裡聽到最大的反諷聲音是，如果你要賺錢，你就要去吃這些“合法的飯”，就要加入民進黨，做“這些事”，才能賺到錢。



劉芩妤質疑，“我就想要問民進黨，難道你不在意這些年輕人的生活嗎？你不要這些年輕人的票了嗎？你為什麼還要做這些事情？因為你為了要在網路上鞏固你的聲量，在Threads上用9千萬個網軍帳號去洗風向、去鞏固聲量，這就是你們要的！”