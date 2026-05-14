台中社宅工地大火　盧秀燕批“內政部”處置慢

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月14日電（記者 方敬為）“內政部”在台中市北屯區興建的社會住宅“新平好室”工地13日失火，火勢一度猛烈，竄出大量黑色濃煙，市府發布空污警報。中國國民黨籍台中市長盧秀燕14日對此表示，該工地發生火災後，市府立即救災，並勒令停工，她希望“中央”趕快派人下來處理，確實處置效率偏慢，呼籲有關單位盡快與台中市政府聯繫。



台中市北屯區“新平好室”社宅工地13日發生火警，市區都聞到燒焦臭味，大火甚至燒到建物地下2樓支撐柱傾倒，車道崩塌有結構安全疑慮，消防難以入室搶救，直至近午夜火勢才撲滅，燃燒面積達2000平方公尺。



該案由“內政部”住宅及都市更新中心負責興建，住都中心表示，該火警是因支撐拆除工程使用乙炔切割火星引燃可燃物所引發，消防隊到場後火勢已迅速撲滅且無人受傷。目前已責成統包廠商進行結構安全鑑定並提出檢討報告，同步通報勞檢單位配合調查，對造成民眾恐慌誠摯致歉。



盧秀燕14日赴台中市議會市政總質詢備詢，針對社宅工地火警受訪表示，該工地是“中央”在台中市的社宅興建案，發生大火之後，台中市政府第一時間就立刻進行救災，同時也發布了環保警示，同時勒令施工單位停工。



盧秀燕直言，“中央”處置效率偏慢，希望趕快派人下來處理，並且跟市府聯絡，尤其負責營建的是“內政部”，其管轄下的公共工程發生意外，不妥適處理，對民眾的觀感恐怕不太好。