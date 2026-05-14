藍委牛煦庭：美軍售當談判籌碼　台重大危機

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）針對中美峰會，中國國民黨籍“立委”牛煦庭14日受訪表示，目前跡象與外媒揭露均顯示，涉及美國對台第二波軍售140億美元發價書，極可能淪為特朗普政府與中方談判的桌上籌碼。若軍購案變成交易內容，將對“中華民國”“國家安全”造成巨大衝擊，台灣恐面臨重大危機。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時對此表示，過去與美方參議員交流時，台方就已明確表達，第二波軍購發價書能否及時到位，是影響“立法院”順利審查軍購預算條例的關鍵。當初參議員們也將此訊息帶回美國，並曾樂觀預期會有好消息，但隨著情勢發展，這筆高達140億美元的第二批軍購案，在習特會中被當作談判籌碼的可能性大增，台灣社會必須預警。



牛煦庭強調，這對“國安”是極大的挑戰，美國國會雖有聲音要求美方維持六項保證，但當這些承諾被挑戰，甚至軍購案是否變成一種談判交易內容時，“中華民國”的“國安”防線將出現震盪。



牛煦庭說，民進黨政府應立即針對不同狀況下的談判結果進行嚴密的沙盤推演，切莫一而再、再而三地判斷失準，否則一旦軍購案變成籌碼而出現變數，將引發社會動盪與大眾信心崩盤。



他認為，朝野現在應該共同努力，嚴防美方軍售的第二批發價書淪為談判工具，否則台灣將陷入真正的安全危機，這才是重中之重。