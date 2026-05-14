綠批鄭麗文反“台獨”　藍委反擊他們也不敢

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文近日接受日本《讀賣電視台》專訪時表示，若美國總統特朗普在習特會中表達反對“台獨”，完全合乎國民黨立場，引來綠營的全面圍剿。對此，國民黨籍“立委”牛煦庭今天表示，國民黨的立場一直以來就是反對“台獨”，而事實上，民進黨執政這麼久了，也不敢“台獨”，這才是他們不敢面對的現實。



鄭麗文近日接受《讀賣電視台》專訪時，被問及若特朗普在習特會中表達“反對台獨”立場時表示，“如果特朗普表達、重申一個中國政策，以及反對‘台獨’的立場，這是完全合乎國民黨的立場”，但特朗普會否從不支持到反對“台獨”，有待觀察。



陸委會13日批評，鄭麗文趕在習特會之前，刻意在日文媒體上積極配合大陸宣傳，令人相當遺憾。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時對此表示，國民黨的立場一直以來就是反對“台獨”，這跟配不配合大陸沒有任何關係。而事實上民進黨執政這麼久了，也不敢“台獨”，這才是陸委會主委不敢面對的現實。



牛煦庭強調，國民黨已再三喊話，基於朝野之間要降低衝突，達成一些共識，以及面對國際局勢的各項變化，大家一起來做風險控管，所以一再呼籲執政的民進黨，既然你也做不到了（指“台獨”），你也可以反對“台獨”（指放棄“台獨黨綱”），這樣是不是兩岸的很多爭議可以放下了？



牛煦庭說，反對“台獨”不表示要接受大陸提出的所有方案，但是反對“台獨”確實是世界上很多國家的共同立場，所以他認為鄭麗文講這樣的話沒有任何問題，陸委會也不用酸言酸語，綠營更不要嘴巴上講要“台獨”，實際上卻做不到，該怎麼面對這些政治承諾跳票的問題，這才是民進黨要回答社會大眾的。