徐欣瑩請益侯友宜新北經驗　打造世界新竹　

新北市長侯友宜與新竹市長參選人徐欣瑩互贈禮物。（照：徐欣瑩辦公室提供） 新北市長侯友宜與新竹市長參選人徐欣瑩。（照：徐欣瑩辦公室提供） 中評社台北5月14日電／中國國民黨新竹縣長參選人、“立法委員”徐欣瑩啟動參選縣長請益之旅，第一站於13日前往新北市政府，向同黨籍的新北市長侯友宜請益城市治理經驗，針對都市計劃、交通路網建設及社會福利政策進行深度交流。



侯友宜則回憶起當初參選“總統”到新竹縣掃街時，對強勁的“新竹風”印象極為深刻，並期許徐欣瑩能發揮如風般的影響力，為新竹縣帶來煥然一新的治理風貌。



徐欣瑩表示，侯友宜執政七年多來，新北市在交通建設、公共服務、托育社宅、城鄉均衡及市政治理滿意度等方面成果有目共睹，尤其“以民為天”、“便民、利民、愛民的新三民主義”治理理念，更是值得各地方政府借鏡。



侯友宜也肯定徐欣瑩具備的專業素養與社會、政治歷練，相信她將來在城市治理上“絕對沒有問題”。侯友宜說：“我知道你是正派、做事的人”，表達對其踏實作風的深切信任。



在交通建設方面，侯友宜分享新北推動軌道建設的經驗。他指出，城市競爭力關鍵在於高效率交通網絡，目前新北捷運已逐步串聯台北、桃園與基隆，未來若能進一步與大新竹地區串聯，將有助打造北台灣“一小時生活圈”，有效整合千萬人口與產業動能，提升整體國際競爭力。



針對徐欣瑩關注的全齡照護政策，侯友宜也分享新北市從出生到高齡的完整福利體系。在母嬰福利方面，新北市提供產檢車資補貼，強調政府應在懷孕初期即介入照顧，以實質行動減輕年輕家庭的負擔。此外，新北市作為公共托育的領頭羊，其公托中心數量居全台之冠；對於新北利用學校空間設置托嬰中心的政策，徐欣瑩認為這對於人口結構年輕的新竹縣極具借鑑價值。



而在高齡照護領域，侯友宜分享了“老人共餐”及“銀髮俱樂部”等推動成果，主張透過社會參與讓長輩走入社區，並結合志工與運動教練資源積極推動預防醫學。

