綠咬蔣萬安李四川　爭無人機預算敗部復活

民進黨批，藍白大砍無人機預算，雙北產業大危機。（照片：民進黨臉書） 中評社台北5月14日電／軍購特別條例8日於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，排除商購及委製案。民進黨14日在臉書發文表示，不只國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業，台北和新北業者也受害。蔣萬安和李四川連雙北的產業發展都不敢支持，好意思說自己要當父母官、要選市長？

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民進黨指出，藍白執政縣市有超過200家的無人機廠商，雙北位居前二是無人機產業重鎮。新北市有52家無人機重點廠商，數量全台最多，聚焦研發關鍵技術，如今預算受影響，要選新北市長的李四川卻不聞不問；此外，台北市有43家無人機重點廠商，數量全台第二，與“非紅供應鏈”及軍工標案高度連動，當預算被刪，台北市長蔣萬安卻逃避回應。

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民進黨表示，無人機的發展是現代防衛的重中之重，也是全球競相追求突破的關鍵產業。依照“國防部”原本規劃，除了對美軍購外，還要同步發展台灣無人機產業，讓台灣不只能提升防衛能力，也能搶進全球民主陣營供應鏈的市場。但是，藍白一方面說強化“國防”“會害台灣人上戰場”，另一方面卻把降低傷亡風險的無人機通通刪除；一方面喊“不要送錢給外國”，另一方面卻直接砍掉台灣的產業投資機會。



民進黨強調，被刪掉的不只是預算，而是台灣正在起飛的無人機產業。國民黨的粗暴刪除，更是傷害了自己執政縣市的發展機會，尤其是在雙北，去年台北市政府才成立“無人機教育中心”，當時是正副市長的蔣萬安、李四川宣示要“產官學”合作來培育無人機人才。結果現在被問到是否支持無人機，兩人卻只能東扯西扯、不斷閃躲？