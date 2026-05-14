賴清德再缺席彈劾案審查會　藍轟拒監督

國民黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 賴清德彈劾案審查會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）“立法院”全院委員會今日繼續針對賴清德彈劾案召開第二次審查會，賴和昨天一樣不出席。中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥發言時表示，在全球矚目的“習特會”登場之際，台灣社會正深陷被大國當作談判籌碼交易的憂慮中，但“賴政府”似乎只剩下口號與意識形態，缺乏應對國際現實的能力，這可能是最大的危機。



“立法院”13日、14日進行第二次全院委員會審查，並邀請被彈劾人賴清德列席說明，賴都選擇不出席。今天的審查會安排8位“立委”發言，依政黨比例分配，全是國民黨“立委”上場，而民進黨“立委”同樣缺席抗議。在經過這兩天的審查會後，“立法院”將於5月19日上午10時，針對賴清德彈劾案進行記名投票表決。



林沛祥發言時批評，賴清德選擇不出席審查會，是習慣了只接受掌聲、不接受監督，這讓台灣民主正處於最危險的時刻。民主的崩壞往往不是一夕之間，而是人民逐漸習慣權力不受約束。



他憂心地表示，今年是台灣大選三十周年，過去從無“總統”敢輕易跨越“憲法”底線，但如今行政權卻不斷凌駕制度、繞過“國會”監督、選擇性遵守法律，這種“行政權向外擴張”的現象正是典型的民主倒退。



林沛祥舉匈牙利總理奧班的“民選強人政治”為例，提醒台灣人民應警惕監督失效、司法被質疑的現狀。他強調，行政部門甚至對攸關民生的“三班護病比”採取消極抵抗，延後執行時間，這就是政府高興才做法律，不高興就拖的寫照，讓法治基礎蕩然無存。



談到今日登場的習特會，林沛祥說，國際政治最現實之處在於大國談判時，小國利益最容易被拿來交換。當世界強權重新調整關稅、科技與印太戰略利益時，台灣人民真正擔心的，是“賴政府”是否具備穩定兩岸、降低衝突並維護安全的能力。



他強調，一個成熟的領導者不能只會在內部製造對立、沉迷於政治動員與權力操作，而應在國際變局中守住和平。



林沛祥呼籲，提出彈劾不是為了鬥爭，而是為了守住“中華民國”最重要的一件事，沒有任何人可以凌駕於“憲法”與法律之上，包括“總統”。當人民關心的是生活，如高房價、物價、詐騙等，政府關心的卻是權力，這就是政府離人民越來越遠的訊號。