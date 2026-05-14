文策院董事林志玲曾喊我愛中國　綠委緩頰

民進黨團舉行輿情回應記者會，莊瑞雄與范雲出席。（中評社 張穎齊攝） 女藝人林志玲曾在2023年10月1日轉發“慶祝新中國成立74周年，我愛你，中國”貼文。（照片：林志玲微博） 女藝人林志玲接任文策院董事。（照片：林志玲臉書） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）台灣官方成立的文化內容策進院13日宣布新任董事包括旅日藝人林志玲，卻被質疑他曾發文“我愛你，中國”。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄14日受訪緩頰稱，在中國市場表演當然不自在，林志玲現在若重新發表講話相信會更精確。



文策院13日宣布新任董事名單，包括金馬影后陳湘琪、金牌製作人劉思銘，台灣名模林志玲。卻被質疑林志玲2023年10月1日大陸 國慶時，在微博轉發“慶祝新中國成立74周年，我愛你中國”並留言“山河錦繡，盛世中華”的紀錄，甚至曾赴內蒙古與小學生合唱《我和我的祖國》，被質疑出任台灣文化產業重要法人職位的適格性。



民進黨“立法院”黨團14日於黨團會議室舉行輿情回應記者會。與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲。



莊瑞雄反諷，若中國把對準台灣的飛彈拆掉，可能林志玲就會說“我好愛中國了！”對於表演團體、藝人的言論，愛好他們的人都會有評論，那到底是否因此適不適合當董事？民進黨團認為這是主管機關的責任，“文化部”人事權。



范雲也緩頰帶微笑說，大家燈很關心文策院董事任命，相信“文化部”都有聽到各種聲音，這也很正常，這是“文化部長”李遠的人事權，就尊重。