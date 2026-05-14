黃仁勳搭上空軍一號　楊永明：一直在名單上

楊永明。（截自“廣角”YouTube直播畫面) 中評社台北5月14日電／美國總統特朗普訪華，重量級商界領袖隨行。原本美媒報導未參與此行的輝達執行長黃仁勳，在最後一刻、從阿拉斯加搭上“空軍一號”專機。對此，台灣前“國安會”副秘書長楊永明指出，黃仁勳其實一直都在名單上，只是中美在AI跟科技問題上一直都談不攏，加上黃仁勳曾講過“中國不應該擁有最先進的晶片”，這讓北京很感冒。



楊永明13日晚上於個人YT頻道《廣角》中指出，黃仁勳為什麼最後一刻才到阿拉斯加、上了特朗普的“空軍一號”？楊永明表示，他得到的訊息是，其實黃仁勳一直都在名單上面，但是中美雙方在AI跟科技的問題上（也就是先進晶片以及整個AI的對話跟機制）一直都談不攏，所以黃仁勳在第一次公布的名單上面沒有在裡面。



此外，“黃仁勳曾講過一句話，他說中國不應該擁有最先進的晶片，這讓北京很感冒”。楊永明進一步說明，因為黃仁勳代表著中美在AI與科技層面，美國是否會去改變科技管制，或者雙方有沒有可能在AI未來發展的規格秩序、開始進行對話。拜登時期曾經有過一次部長級的AI高峰會，後來就沒有了。所以到了最後，才讓黃仁勳上飛機，成為代表團的成員。



楊永明認為，這一方面是顯現對黃仁勳的一個教訓，另一方面也顯現在這個議題上，中國大陸有著比較高的籌碼。你看這一次跟著特朗普去訪問的前12個大企業，包含特斯拉的馬斯克、黃仁勳、蘋果的庫克，以及貝萊德跟黑石兩大基金、花旗、波音、嘉吉（美國最大的農業公司）、通用、高盛、美光，還有高通。



楊永明說，幾乎美國最強的領域—科技、半導體、AI、金融以及農業通通到齊。這什麼意思？這代表要談大生意、要談大的框架，所以特朗普要這些人去幫他加持，要這些人去把細部的東西、未來發展的方向談出來。