習特會卡台軍購？盧秀燕：台已展現防衛決心

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月14日電（記者 方敬為）台中市議會14日進行市政總質詢，議員質詢如何看待中美峰會對台灣軍購案的影響？中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，雖然美國總統特朗普尚未簽署第二批140億美元對台軍售，並可能因為中美峰會生變，但台灣已通過新台幣7800億元軍購額度，當中就包括第二批軍購費用，無論如何，台灣已向全世界，包括美國與中國大陸展現自我防衛的決心。



美國總統特朗普13日晚間抵達北京，展開3天訪華行程，14日進行中美峰會。



盧秀燕認為，中美峰會對台灣的軍購影響甚鉅，確實可能產生變數，不過這次“立法院”的表現很好，因為美國國防部預計對台進行兩批軍售，第一批約110億美元，第二批約140億美元左右，總計約250億美元，折合新台幣大約落在7800億到8000億元之間，具體數字會因匯率而有些微浮動。



盧秀燕說，第一批的110億美元，美國官方已完全同意並正式批准，包含特朗普簽字、“國會”同意與正式公告，連同第二批預算在內，總計約新台幣7800億元的軍購案，台灣“立法院”也已經全數通過了，只是第二批140億美元，特朗普尚未簽署，不排除有變化。可是這正是“立法院”做得好的地方，台灣預先展現誠意，也展現了台灣增加軍購、強化自我防衛的決心，因此將這筆尚未經簽署的採購預算也先行通過。



然而，盧秀燕指出，習特會落幕後，特朗普究竟會不會對美國軍方擬定的這140億美元軍售案簽字？最後美國實際願意出售的武器規模是否真有達到7800億？都還要看峰會之後的發展，但至少台灣先把預算額度保留下來。如果美國最終決定不賣，這筆預算自然不能動支，但至少台灣已向全世界，包括美國與中國大陸傳遞一個明確的訊息，“絕對不要輕忽台灣自我防衛的決心”。