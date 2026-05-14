對比藍綠北市參選人　張斯綱：就是格局差距

台北市藍議員張斯綱表示，台北市拼的是建設，不是網紅形象照。（張斯綱臉書） 張斯綱指出，蔣萬安拼台北市建設和沈伯洋敷面膜拍定裝照，“這就是兩者的格局差距”。（張斯綱臉書） 中評社台北5月14日電／民進黨13日正式徵召不分區“立委”沈伯洋參選2026台北市長，沈接受專訪時透露，為拍定妝照開始敷面膜。中國國民黨籍台北市議員張斯綱嘲諷表示，國民黨籍台北市長蔣萬安12日在雨中到台北市士林區溪山里，視察當地的高地供水工程，關心市民的飲水問題，“這就是兩者的格局差距”。



張斯綱13日在臉書發文指出，民進黨宣布提名“立委”沈伯洋參選台北市長，新聞報出來的參選“起手式”竟然是他為了拍定妝照去“敷面膜”。另一方面，台北市長蔣萬安在雨中到了士林區溪山里，視察當地的高地供水工程，關心市民的飲水問題，這是台北市長該有的樣子，是為了這個城市實實在在解決問題的“汗水政治”。



張斯綱解釋，為什麼蔣萬安這趟“汗水政治”如此關鍵？因為士林區溪山里的用水問題，長期以來是當地居民揮之不去的夢魘。由於溪山里位處高地、地形崎嶇，過去長期依賴缺乏現代淨水與消毒設施的“簡易自來水”（山泉水）系統。在豪大雨或颱風過後，水源極易受到泥沙及細菌污染，過去更曾傳出大腸桿菌群超標等公共衛生隱憂，直接威脅居民健康。



張斯綱指出，由於地理位置偏遠且地勢較高，傳統自來水管線部署難度極高，導致當地長期存在水壓不足與輸水效能低落的問題。蔣此次視察的高地供水工程，正是為了針對這些痛點提出實質解方：透過管線整合與汰換，將山區用水納入自來水處統一管理，並引入現代化過濾技術，確保即使是位處山區的市民，也能享有與市中心一致、穩定且安全的生活用水。



張斯綱強調，“這就是兩者的格局差距”。台北市民要的是一個能關心市政，能提出好政策，能務實解決問題與基層建設的“市長”，還是一個整天只會在社群談論怎麼包裝形象、沉溺在意識形態，空談中的“網紅”呢？