去年台南大停電餘悸猶存　陳亭妃敦促台電

民進黨台南市長參選人陳亭妃14日主持“安通路電線桿地下化進度”會勘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月14日電（記者 蔣繼平）去年丹娜絲風災重創台南市，導致逾30萬戶停電，且災區復原仍長達數月。為此，民進黨台南市長參選人、綠委陳亭妃14日辦理會勘時表示，相關問題絕對不能再次重演，提升電網韌性很重要，台電電纜地下化要提高地方投入的誘因。



陳亭妃14日在台南市安南區安通路六段與海佃路二段口會勘“安通路電線桿地下化進度”，邀集台電、台南市工務局、安南區公所等相關單位到場。民進黨籍台南市議員陳怡珍、民進黨台南市議員參選人郭品辰、以及當地里長出席。



台電公司提出安通路五段、六段的電線地下化的初估經費需近新台幣1億元，並指出，依照目前的執行辦法，台南市政府需支付五成配合款、約5千萬元經費，才能於明年啟動分段施工，後年才能完成整段電纜地下化工程。



對此，陳亭妃表示，去年經歷丹娜絲風災造成台南多處停電、民眾陷入黑暗的情況後，相關問題絕對不能再次重演。她指出，面對無法預測的極端氣候，電纜地下化必須加速、提升電網韌性的根本解方，不能再因經費問題而延宕。



陳亭妃表示，台電應針對脆弱及易受災路段優先推動地下化作業，同時也已同步建議“中央”在韌性建設專案中，應將目前“中央”與地方“五五對分”的補助比例，調整為“中央六成、地方四成”，才能提高地方政府投入韌性電網的誘因。



該處是“台江山海圳綠道”一環，是台南市主要沿嘉南大圳的排水線，串連台江內海與沿線安南、安定、新市、善化、官田等村落，台江公園、台灣歷史博物館、南科史前分館、曾文溪、官田、渡頭三座歷史建築水橋，相關建設受關注。