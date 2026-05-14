綠要求新北普發4.6萬　民眾黨：內容荒唐

民眾黨新北市議員陳世軒(中)、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君(左)召開記者會。（照:民眾黨提供） 中評社台北5月14日電／新北市議會民進黨團去年提普發4.6萬元案，民眾黨新北市議員陳世軒等人今天舉行記者會，痛批荒唐的內容，顯示其對新北市政與財政紀律的陌生。



台灣民眾黨新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君今天召開“議員淪詐團 提案全在騙”記者會。



陳世軒表示，去年在野黨在“立法院”推動還稅於民普發一萬現金時，民進黨發動瘋狂的攻擊，批評在野是聯合大陸掏空“國家”窮台、拿“國家”的錢來買票。結果大罷免大失敗後，民進黨新北市議員報復性提案，建請新北市政府普發4.6萬，荒唐的內容，顯示其對新北市政與財政紀律的陌生。



陳世軒說明，去年“國會”之所以可以推動還稅於民普發一萬，除了稅收有超徵以外，關鍵點在於截至2024年度為止，“中央政府”的累計賸餘高達8385億，所以才能順利推動；然而，新北市現行的財政狀況並沒有普發現金的條件，雖然2024年有賸餘20.86億，不過累計短絀高達887億，如何普發4.6萬？



陳世軒強調，去年新北市政府已經清楚回覆過民進黨荒唐的建請案根本不可行，關鍵除了累計短絀887億以外，民進黨議員所主張淨資產增加的1724億並沒有實際的現金收入，而是道路、公園、活動中心、學校用地等土地帳面價值的增加，難道民進黨議員是要市府變賣市產普發4.6萬嗎？



陳怡君表示，雖然去年新北市政府已經明確回覆提案根本不可行，民進黨議員們還是不放棄，包括中和的張嘉玲議員在內，共有14位民進黨議員提案、連署制定“新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例”，而自治條例中荒謬絕倫的內容，跟建請案完全一致，請問民進黨議員是蠢還是壞，明明都已經知道不可行，為什麼還繼續提案詐騙市民，在議會裡作秀？



陳怡君強調，財政紀律是台灣民眾黨一直以來所謹守的價值，今年4月，台灣民眾黨六位市議員參選人和黃國昌主席一起簽下了“財政紀律承諾書”，就是要替全體新北市民看緊荷包，不債留子孫，讓下一代有更美好的未來。



林子宇表示，非常遺憾，14位提案、連署的民進黨議員中，就有3位是板橋區選出的議員，分別為戴瑋姍、黃淑君和山田摩衣。緊接其播放上週五新北市議會法規審查委員會的影片片段，戴瑋姍和黃淑君在財政局長說明此一提案不可行時，不斷跳針、大鬧議會現場，如此低落的監督品質如何代表人民監督市政？



林子宇說，尤有甚者，戴瑋姍竟然還說出“有法源不代表一定要執行”這種法治素養低落的發言，請問戴瑋姍是吃到賴清德、卓榮泰的口水嗎？“依法行政”是“民主法治國家”的基石，戴瑋姍的發言與賴卓體制不副署、不執行並無二致，嚴重踐踏、傷害法“治國”的根基。板橋選出的議員，好的不學，專學民進黨“立委”大鬧“國會”，令人遺憾萬分。



陳世軒對民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出三問，是否支持民進黨議員的提案？是否支持變賣市產普發現金？是否支持民進黨議員再胡鬧？並請蘇巧慧不要閃躲，如果支持的話，就應該將變賣市產普發4.6萬納入競選政見當中，而不是如同過去面對質疑一再卸責、迴避。林子宇也呼籲國民黨新北市長參選人李四川，要對民進黨議員所提出的荒唐提案展現出態度，才能讓新北市的未來變得更好。