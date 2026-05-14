招生困難　淡水聖約翰科大爆勞資糾紛

高等教育產業工會召開記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月14日電（記者 莊亦軒）位於新北市淡水的私立聖約翰科技大學勞資爭議未解，台灣高等教育產業工會去年展開與校方的團體協約協商破局，迫使工會向“勞動部”申請不當勞動行為裁決，遭“勞動部”認定校方違法，裁罰新台幣10萬元，並應繼續協商。台灣高等教育工會14日痛批校方毫無信用公然說謊，避重就輕將勞動不裁曲解為工會控訴“遭駁回”。



聖約翰科大回應，任何損及校譽不實言論，將積極捍衛正義，絕不寬貸。



台灣高等教育產業工會14日舉辦“勞動部認證！聖約翰科大猶如詐騙集團！協商未終止即強行資遣教師，再次違反誠信協商且公然說謊”記者會，高教工會副理事長張鑫隆，高教工會組訓部主任張治綸，高教工會聖約翰分部召集人、聖約翰科大教師會會長蔡麗惠，聖約翰科大專任教師吳順治，聖約翰科大專任教師施弘尉出席。



聖約翰科技大學遭高教工會指控在與工會團體協約協商期間，於2025年7月違法強行資遣6名專任教師，並被指控“假安置真解僱”、違反誠信協商且刻意拖延協商，高教工會已向“勞動部”申請不當勞動行為裁決，並批評校方毫無誠信、猶如詐騙集團，嚴重損害教職員工作權。



工會提到，校方宣稱因少子女化導致學生員額減少而必須資遣教師，然而校方單方面增加授課時數，卻沒有給付薪資，形同校方強迫教師無償勞動，也顯示學校其實有超額的授課需求，一方面卻又要求教師無償增加授課時數，另一方面又以“無課可教”為由強行資遣，自相矛盾。



校方提出的安置條件是要求專任教師轉任為專案教師、兼任教師，張志綸分析，此舉就是校方為降低專任教師較為高昂的“營運成本”採取的削減支出手段。



工會指出，早在2020年聖約翰校方就曾爆發嚴重惡性欠薪風波，當時強迫教師簽署“減薪同意書”，甚至以“不同意就停課、停發薪資”進行脅迫，導致部分教師長達3個月無薪可領，後遭到抗爭而未繼續推動下去，然而當年帶頭抗爭的專任教師吳順治，過去一年卻遭校方“踢出”選課系統，導致長達一年都“無課可教”，意圖使他自行離開。

