無人機等預算被砍　將另提特別條例或追加

“行政院”14日召開院會後記者會，左起，發言人李慧芝、台“國防部次長”陳文星、“國科會副主委”林法正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）“立法院”會日前三讀通過軍購特別條例，排除無人機等商購及委製案。“行政院長”卓榮泰今天指出，台灣之盾、AI擊殺鏈、“國防”自主缺一不可，請“國防部”針對此次特別條例未納案項，考量再提特別條例、追加預算或擴大年度預算規模等符合“憲法”、預算法方式儘速因應。



“行政院”14日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，台“國防部次長”陳文星、“經濟部次長”賴建信、“國科會副主委”林法正出席。



“立法院”會日前三讀通過“保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，預算上限匡列新台幣7800億元，排除商購及委製案，與原“行政院”版8年1.25兆元相差4700億元。“行政院長”卓榮泰曾表示，軍購三塊拼圖缺一不可，會在“憲法”精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，外界關注方案何時定案。



“國防部”今天在“行政院會”報告“國防特別預算未通過案項及其影響”，“行政院”發言人李慧芝今天主持“政院”會後記者會轉述，卓榮泰聽取報告後指出，“國防”特別預算未通過案項將破壞聯合作戰能力需求的完整規劃，包含指管決策、全域偵知、台灣之盾、防衛韌性、台美合作等。



卓榮泰強調，建構台灣之盾、高科技擊殺鏈及產業自主，是構成“國安”的“三塊拼圖”，缺一不可，請“國防部”針對此次特別條例未納案項，考量再提特別條例、追加預算或擴大年度預算規模等符合“憲法”、預算法方式儘速因應。



他還說，5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，希望“立法院”朝野儘速通過特別預算、立即付委審查，讓“國軍”有更完整戰力，“政院”與“國防部”也會全力配合“立院”程序，期盼“國會”不要延誤重大時機，喪失已經談好的軍購項目。

