沈伯洋戰台北底定　陳亭妃盼綠六都聯合造勢

民進黨台南市長參選人陳亭妃14日與民進黨台南市議員參選人郭品辰握拳合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月14日電（記者 蔣繼平）民進黨中執會13日通過提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長。對此，民進黨台南市長參選人、綠委陳亭妃14日向中評社表示，民進黨六都市長人選都就定位後，希望透過聯合造勢機會展現氣勢，讓人民更有信心。



陳亭妃14日在台南市安南區安通路六段與海佃路二段口辦理“安通路電線桿地下化進度”會勘。



針對沈伯洋出戰台北市長的看法，陳亭妃表示，民進黨整個全台選舉策略都由“中央”來做控管，她就全力配合，她也希望，六都市長人選都到位之後，未來一定會有聯合造勢的機會，會是整個氣勢的展現，希望藉由氣勢展現，可以讓人民更有信心。



對於台北與台南的選情連動影響，陳亭妃表示，在台南，大家對她實在是了解太久了，民眾知道她不會隨便開支票，她每一張支票，都是她可以做到的。她未來會與所有議員一起努力、合作，把整個台南市政規畫做好。



有關台南市長年底選戰的布局與節奏，陳亭妃表示，因為已經跑整整8年了，所以就按部就班，按照自己步驟這樣一路走，最近她到每個地方進行會勘與了解農漁民產業問題，利用調配“中央”、地方兩邊跑的時間，來爭取更多建設預算，也讓自己的團隊在地方有更多充足準備。



陳亭妃表示，希望說在順利當選之後，也就是12月25日就職上任前，就要按部就班把每一件事都規劃好，然後向市民報告要做哪些。她強調“我們是一個與時間賽跑的團隊。”