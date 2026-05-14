台積電技術論壇看好AI動能　喊旺到2030

台積電技術論壇14日登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月14日電（記者 盧誠輝）台積電技術論壇14日登場，台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強相當看好AI產業未來的動能發展，他預估全球半導體產業至少會一路旺到2030年，總產值更可望突破1.5兆美元。



張曉強表示，AI產業從過去的生成式AI到現在的互動式AI，人工智慧的發展速度已遠遠超過業界的預期。隨著AI的普及化也創造了強大的“飛輪效應”，從模型訓練到終端推論，算力的提升帶動了生產力與價值創造，進而吸引更多資金投入以創造更高的算力需求，促使半導體需求呈現爆發性成長。



張曉強指出，隨著AI產業動能旺盛，他預估全球半導體產值在2026年將突破1兆美元，2030年更有機會突破1.5兆美元，到時候AI與高效能運算將成為市場最大主力，市場佔比將高達55%，智慧型手記佔比約20%，車用與物聯網則各佔約10%。



張曉強分析，1.5兆美元的半導體產業將能牽動產值數倍龐大的電子與資訊科技市場，而台灣身處全球AI革命的核心交匯點，擁有著全世界最完善的生態系，台積電對此充滿信心，將繼續與廣達等客戶及產業夥伴攜手合作，共同創造AI時代的巔峰。

