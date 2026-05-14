龔明鑫：美中若談得好　我們樂觀其成

台“經濟部長”龔明鑫接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）中美峰會14日登場，是否對台灣經貿有影響？台“經濟部長”龔明鑫表示，在經貿議題上，美中之間的關係跟台灣的關係比較小一點，美中如果談得好、和緩，“我們樂觀其成”，但他覺得對台灣應該不會有很大的影響。



台“經濟部”14日下午在‘部”內舉行例行業務會報，由龔明鑫主持，各司、署長出席，閉門會議內容多為“部”內業務，因應各項經濟、產業、能源等議題，對中美峰會等時事未多著墨。



記者提問，習特會上午登場，美國總統特朗普帶了至少17家頂尖企業家，包括輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）、特斯拉執行長埃隆·馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長蒂姆·庫克（Tim Cook）等人，中美大談經貿合作，台“經濟部”有沒有除了密切注意外，有沒有其他的因應推演措施？地緣政治對台經濟是否影響？



龔明鑫僅表示，若是經貿議題方面，美中之間關係跟台灣關係稍微比較小，現在台灣經濟成長很明顯是跟台美關係改善深化有關，大部分是AI人工智慧、ICT資訊與通信科技等大量出口，而這大量出口的成長地區都在美國，這趨勢不會變，台美雙向投資會持續進行。



龔明鑫說，他覺得美中之間若他們能談得好又和緩，那他是樂觀其成，但他覺得對台灣應該不會有很大影響。