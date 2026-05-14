賴清德不滿意度高　台“經長”：客觀數據好

台“經濟部長”龔明鑫接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）賴清德今年520將就職兩周年，台媒《TVBS》14日發布最新民調顯示，賴的施政不滿意度高於滿意度。台“經濟“部長””龔明鑫被問到的反應是“真的嗎？”強調客觀數據都是愈來愈好，會努力讓民眾了解受惠並有感。



根據《TVBS》民調中心14日公布最新調查，針對賴清德執政2年施政表現，38%民眾表示滿意、45%表示不滿意，另有17%未表態。與賴清德就職滿一周年相比，滿意度從32%回升6%，不滿意度則從55%下降10%，但不滿意度仍高於滿意度。民眾對賴清德未來施政41%表示有信心，51%表示沒信心。



台“經濟部”14日下午舉行例行業務會報，由“部長”龔明鑫主持，各司、署長出席。



龔明鑫受訪時，被問及此事，先回應一句“真的嗎？”，接著表示那會好好努力加油，強調目前台灣經濟成長、物價等表現都相當不錯。



龔明鑫說，台灣出口成長達50%，整體經濟數據在幾十年來算是不錯，雖部分傳統產業仍面臨挑戰，但整體狀況比去年改善許多，政府接下來最重要的，就是讓好成績能真正讓民眾有感，讓百工百業都能受惠。



媒體問，繼台灣普利司通關閉湖口工廠後，日本資生堂位於新竹湖口的生產據點，也傳出將於2027年停止生產、撤出台灣，約170名員工受影響，是否反映傳統產業困境？

