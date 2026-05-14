賴清德就職兩周年　施政滿意度38％　

TVBS今日發布賴清德就任兩周年民調結果。(中評社) 中評社台北5月14日電／賴清德今年520將就職兩周年，最新民調顯示，民眾對於賴上任以來施政滿意度為38％，較上任一周年時回升6個百分點，不滿意度則來到45％，減少10個百分點，不過整體來說不滿意仍高於滿意度。另外，針對賴清德未來的施政表現，41％民眾表示有信心，51％沒有信心。



值得注意的是，台股已攻上4萬1千點，日均成交值都突破新台幣兆元，市場錢滾錢，官方也以此為政績，但賴清德的不滿意度仍高於滿意度。



《TVBS》今天公布的最新民調顯示，針對賴清德上任兩年來施政表現，民眾滿意度為38％、不滿意45％，17％表示沒有意見，若與賴執政第一年相比，滿意度升6個百分點，而不滿意比例則減少10個百分點，但不滿意比例仍高於滿意。另外，針對信任度部分，44％民眾表示信任賴，較去年高出6個百分點，不信任的比例為48％，減少7個百分點，另有8％沒有表示意見。



值得注意的是，針對賴清德未來的施政表現，民調結果顯示，41％民眾表示有信心，較上任周年時增加3個百分點，51％民眾表示沒有信心，比例較上任周年減少6個百分點，整體而言，民眾對賴清德施政信心略有回升，但仍低於沒信心的比例。



上述民調由TVBS民意調查中心於5 月 4 日至 10 日 18 時至 22 時，以及 10 日 13 時 30 分至 17 時進行調查；採用市話與手機併用的“雙底冊抽樣調查”方式，由人員進行電話訪問，成功接觸 1，138 位 20 歲以上台灣民眾（其中市話 575 份、手機 563 份），在 95％ 的信心水準下，抽樣誤差控制在 ±2．9 個百分點以內，相關調查經費來源均為 TVBS。