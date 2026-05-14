沈伯洋批雙城論壇沒效益應廢　台北市府駁斥

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋14日表示，台北、上海城市論壇效益極低、沒效益就不要辦。台北市政府回應，雙城論壇在永續、體育、物種保育等各面向都取得成果，且是兩岸僅存官方交流平台，而且64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流。



沈伯洋今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪被問到，若當選是否會停辦雙城論壇？沈說，雙城論壇的效益極低，市民沒什麼參與感，只是兩邊公務員互換名片、彼此講完幕僚準備好的話就結束。他質疑為什麼要把錢浪費在此事上，而不是做對市民更有意義的事，認為“沒有效益的事情，就不要辦”。



台北市政府對此表示，雙城論壇舉辦16屆以來，在永續、體育、物種保育等各面向成果都顯而易見。其中一項具代表性的成果，就是去年讓陸方鬆綁陸客團規定，但為什麼沒看到陸客效益？沈伯洋該在“立法院”質詢陸委會與“中央政府”。



此外，台北市府表示，去年研考會民調顯示，71.3%市民認為“兩岸關係越緊張越需要溝通交流”，此為跨年齡、跨族群的高度共識。64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。



台北市府表示，民進黨政府執政以來，兩岸官方交流平台只剩下雙城論壇。若連此平台都取消，難道目標是讓兩岸間溝通掛零、對話掛零。北市府呼籲沈伯洋多聽市民心聲、多接觸市政，才會真的認識台北。