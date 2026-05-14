張鑫隆：兩岸關係愈緊張　年輕人愈需交流

張鑫隆為日本京都大學法學博士，東華大學財經法律研究所副教授退休。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月15日電（記者 莊亦軒）針對兩岸教育交流漸減少，台灣高等教育產業工會副理事長張鑫隆接受中評社訪問表示，兩岸關係愈緊張，愈需要保留青年交流與學術交流的空間。政治可以有爭議，但教育交流若完全中斷，長期下來只會讓雙方社會更陌生，這對兩岸未來都不是好現象。



張鑫隆為日本京都大學法學博士，台灣高等教育產業工會副理事長，東華大學財經法律研究所副教授退休。



他認為，陸生交流中斷非常可惜，因為這不只是學位問題，更重要的是兩岸青年能否進入彼此社會環境，理解不同生活方式與想法。



他強調，兩岸青年若沒有機會實際接觸，就只能透過媒體、政治論述或網路上的資訊理解彼此，這很容易造成距離感與誤解。陸生來台交流，不一定要放在政治框架下看，它本來就是高等教育國際交流的一部分。



台灣於2011年首度開放陸生來台就讀學位。據陸委會統計資料，開放第一年有928位大陸學位生，隨後人數逐年增加，在2017年達到巔峰的9462人，其後每年人數轉為下降。



台灣針對大陸學生來台就讀採取“三限六不”政策，三限為限制採認高等學校學歷、限制來台大陸學生總量、限制學歷採認領域，六不為不涉及加分優待、不影響台灣招生名額、不編列獎助學金、不允許在學打工、不得在台就業、不得報考公職及專技考試。



張鑫隆認為，現在兩岸學生交流減少，對台灣不一定是好事。台灣若希望大陸年輕人理解台灣社會，最直接的方法就是讓他們有機會來台灣生活、上課、和台灣學生互動。交流斷了，彼此的理解自然會下降。

