台軍方：特別預算遭刪如練武之人功能喪失

“戰略規劃司長”中將黃文啓。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電／“立法院”三讀通過軍購特別條例，刪除涉無人機等商購及委製案項。台“國防部”今天表示，此舉讓“練武之人功能喪失殆盡”，對於建軍備戰影響重大，對於戰力打擊也無法估計，“國防部”會在合法合規範圍積極研擬應處方案，將衝擊降至最低。



“立法院”三讀通過“保衛國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，匡列新台幣7800億元。排除包括無人機及艇、強弓飛彈、台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知套件（TAK）等商購及委製案，與“行政院”版8年1.25兆元相差4700億元。台軍方上午在“行政院會”報告“‘國防’特別預算未通過案項及其影響”。



“國防部戰略規劃司長”中將黃文啓在會後記者會簡報指出，聯合作戰就像習武之人，必須擁有敏銳腦袋、靈敏目光、有力拳腳、源源不絕能量，也因此“政院”版“國防”特別條例區分指管決策、全域偵知、高效打擊、防衛韌性等四個部分。



黃文啓強調，這次遭刪除部分（4700億元），“重點不在額度多少，而是結構問題”。練武之人要有的功能都喪失殆盡，指管決策、全域偵知、防衛韌性也完全被刪除，“沒有腦、眼、耳、充分營養，即便有拳腳，也斷了好幾個指頭”，對建軍備戰影響重大，對戰力打擊也無法估計。



黃文啓進一步說明，指管決策包含“AI輔助情報決策模組”、“TAK”、“TTN”三個環節。在現代戰場中，大量情資如果只靠人力判讀非常吃緊，且遠遠落後敵人決策圈。另外，“國軍”推動去中心化指管過程中，必須要有分區作戰能力，目前在美方協助下僅建立“部分”TTN、TAK功能，因此才藉由“政院”版特別預算一次籌獲三軍地面部隊所需的裝備。



全域偵知部分，包含“濱海監偵型、垂直起降及銳鳶二型無人機”。黃文啓提到，若缺乏上述三種遠、中、近程無人機，將無法精準找到敵人並精準打擊，“武器再多，無法找到目標，就無法發揮效果”。

