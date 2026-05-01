宋興洲：台須明白沒有永恆保證　只有報價單

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）針對14日北京中美峰會相關效應，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，中美領袖的公開談話展現出雙邊皆有意降低衝突，並塑造新的大國關係，同時各取所需，台灣將處於被動且喪失話語權的窘境。



宋興洲認為，本次中美峰會雙方皆有共識塑造新的大國關係，並且各取所需，以“合作”為主軸、“降低衝突”為方向，台灣勢必無法有任何角色扮演，尤其特朗普那句“中美將有前所未有的好關係”，對台灣而言卻更像是一聲警鐘，台灣須明白，在現實主義者的眼中，沒有永恆的保證，只有不斷變動的報價單。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



宋興洲提到，大陸領導人習近平拋出“修昔底德陷阱”三問，一方面劃定紅線，一方面也安撫美方焦慮的霸權地位問題，強調中國無意與之相爭且落入戰爭陷阱，同時對台灣問題卻相當捍衛立場，且態度非常堅定，也宣示以“中美建設性戰略穩定關係”，作為中美關係新定位；美國總統特朗普稱讚習近平是“偉大的領袖”，並宣示中美關係前所未有的好，同時將貿易對等與生意往來置於會談的核心，顯示出，對美方而言，在維持中美新型態的大國關係之下，地緣政治相關議題，隨時能轉化為可交易、談判的籌碼。



分析中美峰會效應，宋興洲指出，這次雙方在降低衝突風險、尋求共同利益與合作面向方面，有高度共識，尤其是探討“中美建設性戰略穩定關係”上，揭示雙方未來有望務實交往。



宋興洲表示，習近平在致詞中將中美關係提升至“時代答卷”的高度，試圖以大國相處之道的範式來框架美國，強調中美共同利益大於分歧。這番論述本質上是延續其“新型大國關係”的邏輯，起到安撫美方焦慮的霸權地位問題效果，強調中國無意與之相爭且落入“修昔底德陷阱”。