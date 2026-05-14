藍議員曹嘉豪：國民黨彰化縣長選情悲觀

國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月15日電（記者 方敬為）年底彰化縣長選舉，中國國民黨中央黨部13日提名前考紀會主委、律師魏平政參選，國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪接受中評社訪問表示，黨中央提名與地方選民的期待及認知嚴重脫節，“隨便一個在彰化經營的政治人物，民調都比魏高”，對年底縣長選情相當悲觀，他直言，彰化藍營欠缺母雞效應，各區議員及鄉鎮市長人選只能各自努力，自掃門前雪。



國民黨彰化縣長提名過程一波三折，最終黨中央決議徵召在彰化執業的律師魏平政參選，但跳過先前表態爭取參選的“立委”謝衣鳳、前副縣長柯呈枋、洪榮章等人，引發嘩然。



曹嘉豪對此分析指出，魏平政雖具備法律專業背景，但在彰化地方基層可謂名不見經傳，缺乏實質的政治經營與民意基礎，這對於講求在地連結與長期耕耘的縣縣選民而言，絕對無法接受，對國民黨的縣長選情無疑是巨大的劣勢。



曹嘉豪說，這種“空降”式的提名邏輯，不僅讓地方支持者感到錯愕，更引發了外界對藍營戰力部署的強烈質疑，正因為國民黨提名的候選人實力未獲各方認可，進而給了其他政黨操作的空間，例如台灣民眾黨中央委員、前“立委”蔡壁如在藍營人選確定後即表態，有意投入彰化縣長選舉，並積極尋求“藍白合作”的可能性。



曹嘉豪認為，蔡壁如的躍躍欲試反映出一個現實的政治信號，也就是當藍營無法推出具備足夠實力的戰將時，其他政黨便會視之為可乘之機，蔡壁如即便在彰化同樣缺乏民意基礎，但卻擁有比魏平政更高的知名度，這也是不爭的事實，因為“隨便一個在彰化經營的政治人物，民調都比魏高”，這是一大警訊。

