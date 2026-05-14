柯志恩訪新北公托取經　侯友宜大讚育兒三箭

國民黨高雄市長參選人柯志恩前往新北市公共托育中心參訪請益，新北市長侯友宜親自出面接待。（照片：柯志恩競選辦公室提供） 中評社台北5月14日電／為汲取成功托育經驗，中國國民黨高雄市長參選人、“立委”柯志恩14前往新北市公共托育中心參訪請益，國民黨籍新北市長侯友宜接待，雙方針對少子化對策、公托建置及婦幼政策進行交流。侯友宜肯定柯志恩提出的“育兒三箭”政策，盛讚她是最有行動力、最敢扛責任的好“立委”。



同行的還有黨籍高雄市議員蔡金晏、鍾易仲、邱于軒，以及議員參選人童燕珍、黃裕庭等高雄團隊。



參訪過程中，柯志恩以自身過去身兼職業婦女與母親的經驗出發，深刻體會育兒與事業兩頭燒的困境。柯志恩表示，將育兒環境做好，才是鼓勵女性勇敢重返職場的關鍵，針對目前社會育兒痛點，柯志恩現場分享了她為高雄擘劃的願景，包括首創“喘息券”制度，針對0至6歲兒童家長，提出每年發放48小時的臨託喘息券，若為失能、弱勢或偏鄉家庭，更加碼24小時，把時間還給爸媽。



另外柯志恩也主張推動“育嬰假全薪”，針對現行育嬰薪資級距僅有八成的現況，由政府補足剩餘兩成差額。面對經費質疑，柯志恩展現女性特有的堅韌表示，“女人、媽媽有一個特色，厝內沒錢就去籌錢，這就是咱查某人跟查埔人嘸同款的所在！”引發現場熱烈掌聲。



柯志恩同時也體恤通勤家長趕下班接送的焦慮，主張將公托服務時間彈性延長至晚間8點，減輕父母的心理壓力。在空間規劃上，柯志恩強調，應擴大社宅育兒優先權，推動“社宅加掛公托”，實現出門即送托，並保障社會住宅20%戶數優先提供給二胎（含）以上家庭承租。另外也強調高雄目前正在進行的捷運聯開案，未來可參考新板公托釋出公益空間作為公托使用，以及產業園區結合企業承接公托，穩定員工就業能量。



侯友宜在導覽時，也詳細分享新北市15年來推動公共托育的點滴，侯友宜指出，新北市已成功建置130家公共托育中心，總收托量達6565人，其中有55家是利用少子化後退場的學校教室改建，不僅活化空間，也讓孩子擁有安全的學習環境。新北市更提供全方位的孕育支持，從孕前的“凍卵補助”、孕期的“好孕專車”，到社宅30%優先提供給婚育家庭，提供一條龍的完善服務。



侯友宜強調，透過都市更新的公益回饋與容積獎勵機制，要求建商或企業優先設置托育中心，目前新北市整體的家外托育率已高達45%，遠超越經濟合作暨發展組織（OECD）36%的標準。



對於柯志恩所提出的高雄育兒願景，侯友宜給予極高評價，侯友宜表示，柯志恩提出的喘息券、生育津貼、政府負擔育嬰假薪資差額等育兒三箭“非常有氣魄”。



柯志恩最後也感謝侯友宜及新北市政府的無私分享，她強調，這30年來政府在托育政策上已有很大進步，未來若有機會為高雄服務，絕對會將“新北經驗”帶回高雄並進一步升級，讓所有高雄家長都能在事業上有所突破，不再因擔心孩子無人照顧而退卻，真正把時間還給所有的父母。