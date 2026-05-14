陸委會重申　陸客來台需經小兩會會談

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）針對上海居民赴金門、馬祖觀光，陸委會副主委梁文傑14日表示，目前上海居民旅遊團共有3個案件、13人次來金馬觀光，因上海距離福建較遠，要像福建沿海那樣熱絡到金馬旅遊，是比較困難的。



梁文傑重申，到台旅遊無論是團體或自由行，都需要經過小兩會會談，有結果才會繼續進行，希望對方回應台灣需求。目前也並未核准大陸方面來台灣本島的踩線團。



上海市文旅局4月29日公告，上海居民可透過上海市、福建省旅行社報名赴金門、馬祖旅遊。



至於大陸東方航空7月起開通成都直飛台中每周2航班，春秋航空自7月4日起恢復寧波直飛高雄每周2航班，梁文傑說，寧波到高雄的航線，若是在既有航線的配額，這不成問題，而寧波本來就是一個直航點，並不需要特別開發，只要航線還有空擋，就比照成都到台中的航線。



媒體也問及，台灣官方成立的文化內容策進院13日宣布新任董事包括藝人林志玲，卻被質疑曾發文“我愛你，中國”，甚至曾赴內蒙古與小學生合唱《我和我的祖國》。



梁文傑表示，“文化部”認為林志玲擔任文策院董事符合政策需要、對深化台灣內容的國際佈局有所幫助。陸委會尊重“文化部”的權責。台灣藝人要為台灣做事，作為自己人沒有不歡迎的道理。



陸委會14日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。