習特會提台灣問題　張元祥：陸向全世界標紅線

中國國家主席習近平與美國總統特朗普14日舉行會談。(照片：新華社) 中評社台北5月14日電／中美峰會14日上午登場，據《新華社》報導，中國國家主席習近平針對台灣議題表達，台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理不好兩國就會衝突，“台獨”與台海和平水火不容。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥指出，習近平的談話，不僅是針對美方的提醒，更是向全世界標示出在台灣問題上的“紅線”。



張元祥表示，從日前中國大陸宣布5月1日起對非洲53國實施“全品類免關稅政策”，獨漏台灣“友邦”史瓦帝尼，以及賴清德直飛專機受阻觀察，未來大陸在“台灣問題”上，手段將“軟得更軟、硬得更硬”的“壓縮外交”。



根據《中時新聞網》報導，張元祥分析，從短期選舉利益而言，民進黨未來在內政外交上一定採取更激烈的“反中抗中”政策，用以刺激對岸對台灣更激烈的打壓，激化台灣內部的意識形態對立，移轉民眾對執政不力的焦點，可預見的未來，兩岸關係恐怕不僅是“走鋼索”更是“走鋼刀”。



張元祥表示，有別於過去“自由與威權”聯盟的對抗，特朗普追求的是個人的歷史地位與“大交易”，特朗普更看重領袖間的直接談判與私人交情，而非傳統的外交政策和機制。習近平在“習特會”開場談及“修昔底德陷阱”，呼籲中美避免走向對抗，攜手應對全球挑戰。中美未來的主旋律是“合作”或“對抗”，亦或是“競合關係”恐怕就都是著眼在“美國優先”或“美國利益”，而堅持“親美抗中”路線的民進黨，恐怕將失去在美中之間“戰略縱深”。



張元祥說，在全球戰略架構下，台灣的科技“國力”、經濟實力以及地緣政治的角色，絕對有能力成為撐起美中與台灣關係的“支點”，台灣應該成為大棋盤上關鍵的“棋手”，而不是任由大國擺佈的“棋子”。新加坡前總理李光耀曾比喻“兩隻大象不論是打架或秀恩愛，倒楣的永遠是地上小草。”台灣能否擺脫小草的宿命，端看領導人的格局高度與政治智慧。