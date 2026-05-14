蘇巧慧拚新北市長　邀蔡英文開箱競辦

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）邀請蔡英文（右）搶先開箱競選辦公室。（照：蘇巧慧競選辦公室提供） 中評社台北5月14日電／民進黨新北市長參選人、“立法委員”蘇巧慧今天於社群媒體公布最新影片，邀請蔡英文搶先開箱競選辦公室，除了首次公開由團隊設計師操刀的“動態識別系統影像”，也展示具有未來感的放射燈牆、“水獺媽媽樂園”等立體意象等擺設。蔡英文也鼓勵團隊夥伴，肯定蘇巧慧帶著每位候選人一起向前衝，期盼未來能夠帶領新北市民，打造更好的生活環境。



進到競選辦公室，可看到蘇巧慧的分身“水獺媽媽”布偶在入口迎接，蔡英文親切地揮揮手、打招呼。映入眼簾的是由多條深具前進感、未來感的放射型燈箱，團隊也將各類標語印在燈箱上，希望讓進入競辦的人一眼感受期盼帶給新北的創意與活力。



蘇巧慧表示，一個城市的進步需要首長真實瞭解市民的心聲，還要能活用新技術，運用新方法解決老問題，更要有貫徹到底的執行力與效率，才能和市民朋友一起讓新北市繼續前進。



影片中除了介紹動態識別系統影像外，蘇巧慧也和蔡英文分享競選歌曲“你我做伙拚未來”。蘇巧慧提到，她找來金曲製作人柯智豪老師製作，由她和團隊夥伴合唱，風格參考2020年蔡英文競選“總統”時的主題曲“亮點”，希望歌曲透過宣傳車在大街小巷播放，讓市民感受到新北隊照顧每一個家庭、培育下一代的願景。蔡英文聽完歌曲後也笑稱“蘇巧慧唱歌真的比我好聽。”



競選辦公室內還設有“水獺媽媽樂園”立體意象，將蘇巧慧經營將近六年、錄製近350集的podcast節目《水獺媽媽巧巧話》，透過立體紙雕將節目中深受大小朋友喜愛的各式角色實體化，打造童趣場景。



影片最後蘇巧慧感謝蔡英文給她的祝福和鼓勵，表示會努力帶領新北市民邁向新時代。蔡英文也再次鼓勵蘇巧慧和團隊的年輕同仁，勉勵眾人持續照著自己的步調穩健前行，相信一定能夠帶領新北市朝更好的未來前進。