丁仁方：中美戰略穩定關係　須看美對台軍售

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月14日電（記者 蔣繼平）針對14日的中美峰會，南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，習近平提到新詞“建設性戰略穩定關係”，是一種新關係定位，特朗普也是好話說盡，中美關係應該會和緩，不過，要達成所謂建設性戰略穩定關係，美對台軍售要降低才會符合此一目標。



丁仁方，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。曾任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任。南台灣兩岸關係研究學會理事長。



丁仁方表示，從媒體揭露的雙方致詞內容來看，主要是設下護欄，習近平提到“建設性戰略穩定關係”，避免進一步造成衝突。中、美雖是對抗，但建立一種穩定關係，有戰略性合作，共同解決世界問題。



他認為這是一個蠻大期待，就看美國怎樣做，因為美國這幾年下來一直在對抗。不過，特朗普也講說保持良好關係，遇到困難攜手解決，還稱讚習近平是偉大領導人，等於是好話說盡。



丁仁方表示，主要是避開修昔底德陷阱（Thucydides Trap），預期對方要對付自己，所以就先出手。習近平講不要陷入這種迷茫，中國不是要與美國爭霸，美國怕爭霸所以限制中國，拿技術去卡中國，逼中國還手卡美國稀土原料，最後相互毀滅，這就不是正確相處之道。



丁仁方表示，而中國因為技術被卡，只有尋求戰略自主，上一次2017年沒有準備好，但這幾年來做好準備，變成與9年前完全不同情況，9年前是挨打，現在不一樣，中國發展新質生產力、乾淨能源，連比亞迪變成全世界最大車廠，已有很大的改變。