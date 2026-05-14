趙建民：中美在台灣議題將出現更多交集

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）針對14日的中美峰會結果，前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民向中評社表示，從目前陸續浮現的會談內容來看，中美雙方這次顯然談得相當順利，且已開始朝向“構建中美建設性戰略穩定關係”前進，而在這樣的框架下，台灣問題尤其是“台獨議題”，很可能已達成某種程度的諒解。



他認為，這也意味著，未來中美在台灣議題上，可能逐漸會出現更多共同交集。這和過去幾年明顯不同，過去美中在台灣問題上幾乎看不到交集，但現在雙方似乎都認為，台灣問題若處理不好，可能導致中美關係全面破裂。



根據新華社報導，習近平在和特朗普的會談中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，目前公開內容雖還不算全面，但已能看出一些重要方向。包括雙方同意朝“中美建設性戰略穩定關係”發展，而習近平又特別提到“維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數”，顯示中美之間在台灣問題上，應已有相當程度共識。



他指出，美國國務卿魯比奧在赴華前，也曾向媒體表示，美中雙方都瞭解彼此在台灣問題上的立場，同時維護台海和平穩定是雙方最大公約數。這代表雙方在構建穩定中美關係的過程中，台灣問題已被納入核心討論範圍。



趙建民說，既然要建立中美和平穩定關係，就不可能排除台灣問題，尤其更無法排除“台獨議題”。而習近平此次又特別強調“台獨”與和平穩定水火不容，這表示美中至少在相關議題上，已達成某種程度諒解。