特朗普會賣台？林秀國：更可能是兩手策略

前台灣駐菲律賓“參事”、台退休外交官林秀國。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）中美峰會登場，據《新華社》報導，中國國家主席習近平有提到台灣問題，但美國白宮公布的摘要卻未提及台灣。前台灣駐菲律賓“參事”、台退休外交官林秀國接受中評社訪問表示，特朗普若把台灣當成籌碼給交易出去，也不會讓外界知道，因為這是美國長期以來慣用的兩手策略。



《新華社》報導，習近平在習特會中針對台灣議題表達，台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理好了兩國關係就能保持總體穩定，處理不好兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地，“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。但美國白宮公布的摘要卻未提及台灣。



林秀國強調，外界相當關心特朗普這次訪華會不會把台灣給賣了，從特朗普這次帶了眾多龍頭企業CEO去中國就已完全展露了交易性格，但特朗普現在對台灣這個“交易”不見得會是用賣的方式，更可能的是採取兩手策略，讓台灣在不知不覺中就被“交易”出去。



林秀國，美國喬治城大學外交學院碩士，曾派駐哥倫比亞、菲律賓等地。



他提到，1898年美西戰爭爆發，美國告訴當時被西班牙殖民的菲律賓會幫忙菲國脫離西班牙的殖民，讓當時相當渴望擺脫西班牙殖民的菲國人民，因此協助美國一起打敗西班牙軍隊。



林秀國指出，沒想到美國在戰後卻反過來給西班牙2000萬美元，把菲律賓給買下來，讓菲國轉手變成美國的殖民地，當菲國發現受騙上當後已來不及，因此1899年又爆發美菲戰爭，最後菲律賓戰敗，還是淪為美國殖民地。