楊永明：特朗普若不談台灣　其它很難談下去

台灣大學政治學系教授楊永明。（中評社資料照） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）針對14日的中美峰會，前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明向中評社表示，目前中美峰會許多敏感議題的細節尚未完全浮現，真正關鍵內容還要觀察15日雙方後續茶敘及是否發布聯合聲明。但從目前已公開訊息來看，中美在台海議題上，已逐漸形成“危機管控”的共同認知，而維持台海穩定正成為中美雙方的最大公約數。



楊永明認為，台灣問題正是特朗普現在“死咬不放”的重點之一，因此15日的雙邊茶敘將非常關鍵，若特朗普完全不談台灣問題，那中美其他議題恐怕也很難繼續談下去。



楊永明為美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任國際關係學會秘書長、“行政院新聞局長”、台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治系教授，研究專長包括國際法、國際組織、各國外交政策。



根據新華社報導，習近平在和特朗普的會談中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



楊永明接受中評社訪問時表示，目前雙方公開的仍多是談話摘要與整理，真正政治性、敏感性的議題，其實還沒有完全揭露。包括伊朗問題，現在雙方說法仍有些差異，但大的方向已可看出，中美在伊朗停火談判以及海峽通航問題上，已有某種程度共識。



他指出，中國在伊朗議題上，某種程度其實是在幫美國。因為伊朗後續是否和美國重返談判，仍需要中國這樣的大國支持與保證，中方現在雖未明講具體內容，但態度上已透露，希望由美伊重新恢復接觸與談判。他認為，未來一周內，美國與伊朗恢復談判的可能性相當高。