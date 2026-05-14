台獨與台海和平水火不容！李大中解讀

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）中美峰會14日登場，據《新華社》報導，中國國家主席習近平針對台灣議題表達，台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理不好兩國就會衝突，“台獨”與台海和平水火不容。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中接受中評社訪問表示，這並未超脫這幾年中美高層、領導人會晤的說法。這是在提醒美國，若無法正視台獨議題，台海怎麼可能謀求和平穩定？



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy' Tufts University）國際關係博士，現為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長。



李大中說，美國白宮釋出的會談摘要中並未提及台灣，可見美國並不想強調這個敏感的議題，不能說中美雙方沒有共識，而是回到中美這幾年來習慣的處理方式，會後雙方各自強調想要強調的重點。



李大中認為，中美領導人能夠見面，本身就具有重要意義，特別是上次美國總統訪華要追溯到2017年了，這對中美關係而言是正面的。外界也不用期待一場高峰會就能完全解決中美之間結構性的問題，但中美高層、領導人保持接觸、溝通，強化彼此還有合作的可能性與基礎，就非常正面了。中美關係從去年10月後，就處於相對穩定的局面。



美國總統特朗普13日至15日訪華，並於14日舉行“習特會”，會談時間約2小時15分鐘。據《新華社》報導，中國國家主席習近平針對台灣議題表達，台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理不好兩國就會衝突，“台獨”與台海和平水火不容。不過，美國白宮會談摘要中，並未提到台灣。



李大中接受中評社訪問表示，此次“習特會”中美雙方在2小時15分鐘的閉門會議中，到底談了台灣議題的哪些細項，外界不得而知，習所提的“台灣問題是中美關係中最重要的議題，處理不好兩國就會衝突，台獨與台海和平水火不容”，其實過去都有類似說法，並未給外界太多意外，此次“習特會”對台灣議題的說法，並未超脫這幾年中美高層、領導人會晤的說法。