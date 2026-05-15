特朗普這話翻譯引爭議　郭正亮：綠高度恐慌

范立達表示，民進黨說，特朗普此處講的“If you have the right president”，指的是美國總統，不是賴清德，你相信嗎？（照片：范立達臉書） 民進黨臉書的翻譯為，“如果有合適的總統領導，我不認為衝突會發生”，但是圖卡卻表示，“美國有合適的總統，台灣跟烏克蘭界不會有衝突”。（照片：民進黨臉書） 中評社台北5月15日電／美國總統特朗普日前在白宮接受媒體訪問表示，“If you have the right president, I don't think it'll happen. ”，中文翻譯引發爭議。根據民進黨在臉書的翻譯，“如果有合適的總統領導，我不認為衝突會發生”，但是圖卡卻表示，“美國有合適的總統，台灣跟烏克蘭界不會有衝突”。資深媒體人彭文正13日在網路節目指出，這句話意思就是，“如果你們有選出一個合適的‘總統’，衝突不會發生”。前立委郭正亮14日在在政論節目認為，這表示民進黨處於高度恐慌中，不知道怎麼辦！



資深媒體人范立達也表示，民進黨說，特朗普此處講的“If you have the right president”，指的是美國總統，不是賴清德，你相信嗎？



特朗普日前在白宮接受媒體訪問表示，“That would have never happened had the election not been rigged, that would have never happened. And Putin and I would talk about it, but there was never any...He would have never done it. Taiwan, I would equate it a little bit to that. If you have the right president, I don't think it'll happen. I think we'll be fine. I have a very good relationship with President Xi.”



根據民進黨在臉書的翻譯，“如果當初的選舉沒有被操縱，這一切根本不會發生，絕對不會。普京和我曾談論過這件事，但當時從未有過任何行動跡象……他當初是絕不會輕舉妄動的。至於台灣，我認為局勢與烏克蘭有些許相似之處。如果有合適的總統領導，我不認為衝突會發生。我相信我們會安然無恙。我與習主席的關係非常好。”不過，民進黨臉書的圖卡卻表示，特朗普說的是“美國有合適的總統，台灣跟烏克蘭界不會有衝突”。



彭文正13日在網路政論節目《政經關不了》指出，“If you have the right president, I don't think it will happen. I think it will be fine.”這句話意思就是，“如果你們有選出一個合適的‘總統’，衝突不會發生，我認為會沒事的。”彭文正示警，這個狀況對台灣來講，是1949年到現在最險峻的一刻。



郭正亮14日在在政論節目《亮話天下》說，特朗普說的是假設語氣，是指“如果你們有對的總統”，民進黨卻說“美國有合適的總統，台灣和烏克蘭就不會發生衝突”。



郭正亮認為，這表示民進黨處於高度恐慌中，不知道怎麼辦。並且特朗普去北京天壇，記者問有沒有談到台灣問題？特朗普一句話都不回答。特朗普的個性是很愛講話的人，但卻鐵著臉一句話都不講。



郭正亮怒批，民進黨沒招了，萬萬沒想到是真心換絕情，不能接受又不敢罵。碰到地緣政治大國博弈，用常識想，美國要求中國大陸每年買2500萬噸大豆、再買500架波音客機以及石油天然氣，還要協助美國施壓伊朗，中國大陸為何要答應？美國要給什麼好處？