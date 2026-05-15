沈伯洋要雙城論壇停辦　蔣萬安：要封殺兩岸？

台北市長蔣萬安受訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月15日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日接受專訪表示，針對台北、上海雙城論壇，認為沒有效益的事情就不要辦。中國國民黨籍台北市長蔣萬安15日反問，雙城論壇是目前兩岸僅存的唯一官方溝通管道，如果要中斷，難道要完全封殺兩岸目前僅存官方交流嗎？



蔣萬安15日赴台北市議會進行“北士科園區產業發展、基礎設施供應與交通運輸整體規劃”專案報告與質詢答覆，蔣萬安入場前接受媒體聯訪。



民進黨台北市長參選人、不分區“立委”沈伯洋昨日接受專訪拋出，針對台北、上海雙城論壇，認為效益夠、有好的主題，不會涉及“國安”問題，當然可以續辦，但與上海交流挑選的主題要非常小心，“沒有效益的事情就不要辦”。



被問到沈伯洋“停辦雙城論壇”說法，蔣萬安回應，台北市民有超過七成支持兩岸之間對話交流，超過六成支持台北上海雙城論壇舉辦，市府會持續秉持對等尊嚴、善意互惠原則進行。



中國國民黨新北市長參選人李四川提“雙北共治”，蔣萬安表示，“我覺得非常好。”他會與李四川共同努力打造雙北30分鐘都會區共同生活圈。



台北上海雙城論自2010年開始每年舉辦台北市、上海市兩地官員對話交流論壇，第一屆在台北晶華酒店舉行，之後每屆論壇在上海、台北兩地輪流舉辦，就算是當時獲得民進黨力挺的柯文哲擔任市長，也沒有停辦。



蔣萬安上任以來參加過三屆雙城論壇，分別新冠疫情後，在上海實體舉辦的2023年雙城論壇、2024年雙城論壇為蔣萬安上任首次在台北主辦雙城論壇、2025年雙城論壇蔣萬安為因應12月時台北市發生“隨機傷人事件”，將行程縮減為當日來回。