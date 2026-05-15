兵源不足！翁履中：美不在乎台買武器誰操作

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／軍購特別預算條例日前於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中14日接受政論節目訪問表示，台灣兵力結構出現倒金字塔型，不補足兵源，買軍購何用？



此外，翁履中也建議在野黨，去考察美國看兵工廠，如果考察完，覺得有道理，就做，給民眾交代。



翁履中14日接受網路節目《誰來早餐》訪問時指出，現階段執政黨就是接受、配合美國所謂“國防”強化，老實說美國也不在乎你買了軍購以後，到底有誰可操作？講白了，無人機買1萬架，你有訓練1萬個操作手嗎？有這樣的兵力嗎？也沒有。



翁履中質疑，美國沒有認真去思考，台灣的兵力結構已經出現一個很奇怪的形狀了，軍士官很多、兵不多，根本就不應該是這樣的倒金字塔！當這樣的形狀出現時，說什麼刺蝟、軍購軍售，都是政治話題！因為如果真的要窮兵黷武，那現在應該全民皆兵，2年兵役、3年兵役，把兵員整個補足，每個部隊至少7、8成甚至滿編，這樣才有辦法真的把那些買到的武器拿來用。



“否則都是玩假的，就是在喊口號！”翁履中說，喊口號是最廉價的事情，說什麼再買4千多億、展現決心，決心在哪？這就是個政治遊戲，所以在野陣營要反客為主去追，編了軍購特別預算，這是條例，“要不要給你，取決於，我去美國考察可以吧？去美國看兵工廠可以吧！”如果考察完，大家覺得有道理，就做。當策略對了，民眾理解，那我們就反將他一軍！



翁履中指出，過了8000億，大家不爽，下一步就去查，然後就會直接揭露，你到底給不給？愛國者3型飛彈，全世界18個國家在排隊。今天生產延宕40幾個月，你要我過預算，我過了，我可不可以去拜訪。我知道你延遲交貨，那我要排第一！



翁履中強調，至少要展現給老百姓看說，國民黨通過這個條例，不是只是玩政治；而是：你要跟我玩“國防”？我比你專業！