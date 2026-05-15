台中市長最新民調　江啟臣何欣純差距驚人

《CNEWS匯流新聞網》14日公布的“2026台中市長選情評估”結果。(中評社) 江啟臣與何欣純。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／今年底台中市長選戰，中國國民黨由“立法院副院長”江啟臣代表參選 ，民進黨則派“立委”何欣純對決。根據《CNEWS匯流新聞網》14日公布的“2026台中市長選情評估”最新民調顯示，江啟臣以40.6%領先何欣純的24.4%，雙方差距達16.2個百分點。



根據《CNEWS匯流新聞網》14日公布的台中市長選戰最新民調，江啟臣、何欣純的對決支持度，江啟臣以40.6%領先何欣純的24.4%，雙方差距16.2個百分點；另有35.0%的台中市民未明確表態。



從該民調交叉分析顯示，以區域來看，何欣純在其大本營（大里、霧峰）以34.4%支持度，領先江啟臣的30.4%；在東區、南區（議員第11選區），也以32.2%領先江啟臣的27.9%，但在其他區域，目前都暫時處於落後局面。



另從政黨傾向來看，國民黨支持者，有85.8%表態支持江啟臣，3.2%支持何欣純；民進黨支持者則有71.8%挺何欣純，7.9%支持江啟臣。值得注意的是，民眾黨支持者有76.2%表態支持江啟臣，7.9%支持何欣純；中間選民有19.8%挺江啟臣，9.4%挺何欣純，70.9%未決定。



而從“看好度”來分析，目前台中市民有49.0%看好江啟臣會當選台中市長，20.7%看好何欣純。30.2%未表態；其中民進黨支持者有57.7%看好何欣純會當選，27.6%則看好江啟臣；藍、白支持者則有87.2%與84.9%看好江啟臣會當選台中市長。



調查也發現，在參選人知名度方面，有40.6%的台中市民知道江啟臣可能參選，26.9%知道何欣純，江啟臣參選的知名度，領先何欣純13.7個百分點。



本次民調是由《CNEWS匯流新聞網》民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為115年5月11日至12日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話隨機抽樣，共計完成1，070份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負3.0個百分點，調查依據“內政部”公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。