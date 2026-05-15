台北市沒為台灣加分？游淑慧：賴蔣誰民調高

國民黨台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 賴清德說，台北市擁有全台最好、最多資源，卻沒為台灣加分。游淑慧批賴，“雞腸鳥肚”。（游淑慧臉書） 中評社台北5月15日電／民進黨日前徵召“立委”沈伯洋參選台北市長，黨主席賴清德稱，台北市擁有全台最好、最多資源，可惜沒成功扮演領頭羊，也沒為台灣做任何加分。賴大讚沈伯洋“有三度空間的治理能力”。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧14日批，國家領導人這樣，真是“雞腸鳥肚”，他應該看看自己和國民黨籍台北市長蔣萬安的民調和滿意度。



《TVBS》民調中心14日公布賴清德上任兩年來施政表現滿意度民調，民眾滿意度為38%，不滿意為45%，不滿意比例仍高於滿意。



賴清德日前稱讚沈伯洋“有三度空間的治理能力”，包括國際視野高度、跨域治理廣度及對這個城市、市民的溫度。台北國際定位不應只面向中國大陸，而是要與世界平等連結。台北市長蔣萬安僅強調，依然每天專注市政。



台北市議員游淑慧14日在臉書發文表示，賴清德提到“台北市沒能為台灣加分”，國家領導人這樣，真是雞腸鳥肚。賴應該看看自己和蔣萬安的民調和滿意度，恐怕更多人認為“賴清德一直讓台灣扣分”。



游淑慧提到，大家13日都注意到沈寶（沈伯洋）濃厚的妝容，實在讓人“驚豔”，“讓我瑟瑟發抖”。台版粉底液大將軍出征，沈伯洋參選2026年台北市長起手大絕：新髮型、靚妝容。