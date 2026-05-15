嚴震生：大陸慢慢降低美方對台的支持

政大國關中心兼任研究員嚴震生。（中評社 資料照） 開南大學副校長陳文甲。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／“習特會”14日舉行，大陸國家主席習近平強調中美共同利益大於分歧，並稱“維護台海和平是雙方最大公約數”，美國總統特朗普則未談台灣。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生14日形容，習轉變策略，接受與美國共管在台海問題上的分歧，“切香腸”式慢慢降低美方對台的支持，長期對陸有利。



根據《中時新聞網》報導，嚴震生認為，習近平提出希望與美國共同管理分歧，特別針對台海問題，不太可能一次就達到目標，更像是“切香腸”，不知不覺慢慢降低美國對台灣的支持度。



嚴震生也點出，習近平強調中美“共同利益大於分歧”，凸顯大陸市場可以讓特朗普立刻看到貿易成果，而台灣議題則是高科技、軍購，難以立即見效；因此，美中加大貿易雖然短期內對台灣不至於造成劇烈影響，但長期而言，會對中國愈來愈有利。



開南大學副校長陳文甲則認為，習近平提“台海和平是中美最大公約數”，顯示對台戰略已難繼續維持單邊的“內政問題”，因此轉向中美管控，尋求建立風險控管機制，代表習承認美國是影響台海局勢的關鍵變數，由強硬立場轉向某種戰略協調，以避免誤判與衝突升高。



東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，習近平的發言不僅是提醒美方，更是向世界標示台灣問題上“大陸的紅線”；他觀察，大陸在台灣問題上，手段將採“軟的更軟、硬的更硬”的“壓縮外交”，由於年底地方選舉在即，民進黨肯定採取更激烈的“反中抗中”策略，移轉民眾對執政不力的關注，未來兩岸恐不僅是“走鋼索”，更是“走鋼刀”。