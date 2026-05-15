沈伯洋提名後穿西裝亮相　續打抗中牌

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨台北市長參選人沈伯洋改變造型，展現選戰企圖心。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋於13日被提名後，批評中國國民黨籍台北市長蔣萬安的台北、上海雙城論壇沒效益，15日加碼嗆地方政府存在意義是什麼？並繼續強打抗中牌，稱中美峰會，美國仍挺軍售台灣。



針對沈伯洋14日稱雙城論壇沒效益就別辦，蔣萬安15日反擊，雙城論壇是目前兩岸僅存的唯一官方溝通管道，如果要中斷，難道要完全封殺兩岸目前僅存官方交流嗎？



沈伯洋15日在“立法院”議場前受訪，除了有理髮、敷面膜、瘦身外，今天更穿了一襲淡膚色西裝，有別於以往較為隨興的造型，展現力拚台北市長的企圖心。



“如果一個城市，連論壇效益都講不出來，什麼都推給中央，那地方政府存在的意義是什麼？”沈伯洋表示，沒人反對城市交流，但重點在於有沒有實際效益，若今天改成與紐約、巴黎等國際城市辦論壇，市民支持度也不會低，因此他提出的無限城論壇概念，可以包含上海，但不會衹有上海，城市外交的目的，本來就是在中央外交受限時，由地方政府主動建立國際連結，因此論壇效益本就應由台北市府自行說明，而非推給中央。



媒體問，沈伯洋曾提過里長是高風險滲透族群，遭國民黨籍“立委”徐巧芯要求道歉。沈伯洋表示，自己一直強調的是容易遭中國滲透的高風險族群，不只里長，“立委”同樣也是，因此才提出保安法案，主張“立委”赴中應透明報備，目的不是懷疑，而是保護大家免於遭受中國施壓與滲透。



另外，針對中美峰會觸及台灣議題，沈伯洋表示，中國目前面臨經濟與國際局勢壓力，需求比美國更大，因此美方其實較被動，而美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）近期已明確表示，台灣未來應由台灣人民自己決定，美國對台軍售立場也未改變，更沒有違反六項保證。



沈伯洋強調，美國對台軍售不需要中共同意，這是台美之間的事，他真正擔心的是，中國會利用台灣“立法院”刪減“國防”預算等作為，當成對美談判籌碼，進一步逼迫美方回應。另外針對陸方將制裁盧比奧入境許可改成“魯比奧”後得以入境，沈伯洋更酸“我改叫木字旁的沈柏洋就是不同人嗎？”



沈伯洋補充說，自己非常重視城市美學，因此近期開始整理儀容、調整穿搭，自嘲自己若還是爆炸頭，對城市美學也是一種傷害。引發現場媒體笑聲。