砍軍購傷小軍火商　翁履中：美國未必支持綠

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／習特會14日在北京登場，美中領導人就伊朗戰爭、經貿及對台軍售等議題交換意見，外界憂心美方對台立場是否出現變化。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中指出，新台幣1.25兆的軍購案，被砍掉的都是小軍火商，大軍火商都滿足了，國民黨對美關係沒有這麼弱，美國也未必支持民進黨。



翁履中14日在《誰來早餐》節目表示，“就我所聽到的是，美方其實是說：“這個部分”確定，但是“後面”我們已經有在談了”。有些人可能沒有掌握到這個貓膩，國民黨有這方面交涉經驗的人就聽出來了，所以才有8000億、9000億這些數字出現。1.25兆軍購中被砍的這4千多億，民進黨接下來可能還會繼續推動。其實“賴政府”想要去談的，就是一些小的軍火商，包括無人機的新創公司。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。“行政院”版本原先是編列1.25兆元。



翁履中提到，民進黨想去拉攏更多人，把對美關係打得更廣，動機不見得壞。但過去看了很多軍購小吃店爭議，把砍掉的軍購費用放到年度預算，訴求就可以變得很有力量。但順序上的差異，造成美國對台在野黨的不諒解。如果8000億在2025年12月、2026年1月就提出來，而不是連續擋了幾次付委，在野黨形象就有很大差別。在野黨“其實很早就知道（8000億）了！一是不知道來源，或者覺得我們要先硬一段”。



翁履中透露，大陸網友常罵他舔美，但不用罵，因為台灣現在就是這樣，“除非你來，你可以投票，不然你就讓台灣人去投！你有那麼多的意見，問題是你就不能夠選贏啊？”美國官員發言，台灣都會斷章取義解讀。綠營就會說美國很不爽，但在野黨也可以很大聲說：已經8000億了，你要怎樣？這8000億就是大軍火商都滿足了，還要滿足這些“嘗試型”的小軍火商嗎？



翁履中認為，在野黨“其實是可以據理力爭的”。對美關係沒這麼困難，國民黨也並沒有這麼弱！藍營支持者這幾年可能一直覺得美國支持民進黨？主持人朱凱翔說，“我也覺得”。但翁履中強調，“沒有啊！那賴清德怎麼去不了（美國）”？