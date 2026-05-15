綠批台中廚餘釀鼠患　盧秀燕妙回老鼠很聰明

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 台中市議員劉士州質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）鼠患議題從台北延燒至台中，多位民進黨籍台中市議員連日批評台中鬧鼠患，並稱台中市政府廚餘去化失能，廚餘堆積成為鼠患最大溫床。中國國民黨籍市議員劉士州今天質詢表示，綠營將鼠患問題政治化，瞎扯廚餘問題，明明“老鼠愛大米，不愛廚餘”，譏諷綠營連問AI求證都不會！國民黨籍台中市長盧秀燕答詢，認同議員說法，“老鼠確實很聰明”。



為嚴防鼠患，盧秀燕日前宣布啟動“台中No鼠”計劃，遭民進黨多位市議員批評，只是表面工夫，真正的問題在於台中廚餘去化至今幾近失能，廚餘堆積本身就是鼠患最大的溫床，這個根源問題不解決，掃再多馬路也擋不住老鼠。



台中市議會15日進行市政總質詢，劉士州針對鼠患防治議題質詢表示，民進黨最近為了挽救台北市長的選情，刻意將鼠患議題政治化，甚至無端牽扯台中市，將老鼠出沒歸咎於台中的廚餘處理，讓原本單純的公衛民生議題淪為政治口水戰。



劉士州指出，只要稍作查證便會知道，老鼠偏好起司、花生醬、新鮮穀物、堅果等高油脂、味道濃的食物，而廚餘並不包含在內。他打趣以“老鼠愛大米，但不愛廚餘”來比喻，呼籲綠營停止藉題發揮、混淆視聽與胡亂瞎扯，並譏諷綠營連最基本的AI查證工具都不會使用。



盧秀燕答詢表示，認同議員說法，“老鼠確實很聰明”，不過，市府要嚴防鼠患，所以也啟動跨局處防治作業。市府目前正積極推動“No鼠計劃”，自前兩周起，各局處便已針對轄下場域展開徹底的清潔、消毒與加強環境維護。



盧秀燕說，防治鼠患需要全體市民的共同投入，因此市府決定提前啟動全市大清掃，過去全市清掃通常安排在除夕前的全台清潔周進行，但為了強化預防性效果，讓整體市容環境更加乾淨整潔，市府已決議提前於本周六進行，全市625個里的環保志工將會同步展開環境清潔、消毒工作，盼全體市民都能齊心配合這項計劃，共同守護台中市的環境衛生。