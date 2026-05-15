習特會後藍民調：八成同意兩岸協商和平解決

80.3%的民衆主張兩岸應由雙方和平方式協商解決。（中評社 張嘉文攝） 43.5%民眾支持親美和中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開“習特會”對台美中關係之影響記者會，會中公布最新民調結果顯示，44.3%民眾支持與美中保持相同距離，43.5%支持親美和中，僅23.5%支持親美抗中。另外，80.3%民眾同意兩岸問題應由協商和平解決，僅10.0%的民眾不同意；65.0%同意建立“和平繁榮之鏈”取代區域對抗，僅16.7%不同意。



“國政基金會”執行長張顯耀說，台灣主流民意現在的趨勢是希望和美中保持等距，所以執政的民進黨如果繼續反中，未來結局就是台灣的空間籌碼越來越小，台灣成為被交易被議價被犧牲的棋子。



張顯耀強調，80.3%的民眾主張兩岸應由雙方和平方式協商解決，其中的政黨認同分析中，民進黨60%以上的支持者也贊成這個選項，所以表達的民意已非常清楚，就是台灣主流民意，不希望兩岸繼續對抗衝突下去，民意希望用和平的協商方式來解決兩岸的問題。



這場記者會由“國政基金會”執行長張顯耀主持，邀請政治大學外交系兼任教授李明、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、陸軍退役中將、前“立法委員”帥化民、前“立法委員”陳以信、“國政基金會”資深“國政”顧問曾復生等人出席。



張顯耀表示，民調中有關民眾對台美中關係的看法，信任美國為36.4%（非常信任10.1%、還算信任26.3%）；不信任41.0%（不太信任22.7%、完全不信任18.2%）；未表態22.6%。

